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Появилось видео с "минером" на киевском мосту, личность установлена

Среда, 18 сентября 2019, 18:21

Правоохранители установили личность мужчины, который сидит в машине на мосту Метро в Киеве и угрожает его взорвать.

Источник: комментарий "Украинской правде" директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

Прямая речь: "Личность установлена. Все детали после спецоперации".

Детали: На видео, которое опубликовало сообщество "Киев.Оперативный", мужчина сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.

Корреспондент "Украинской правды" сообщает с места события, на мост заехал бронированный КрАЗ и БТР.

Что было раньше: 18 сентября неизвестный мужчина перекрыл своей машиной мост Метро и стал угрожать его взорвать. Он совершил несколько выстрелов в воздух и сбил беспилотник правоохранителей.

Сейчас въезд и выезд на мост перекрыт, также не работает участок красной ветки метро столичного метрополитена от станции "Дарница" до станции "Крещатик".

 
фото: УП

Правоохранителям неизвестно есть ли у мужчины взрывчатка.

На место происшествия стянули спецназначенцев, много военной техники. Работают все правоохранительные службы.

Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

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Темы: Киевметрополиция
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