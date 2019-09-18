Росія заблокувала визначення дати розведення сил на Донбасі

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Середа, 18 вересня 2019, 20:41

Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення

Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми

Деталі: За словами Оліфер, в ході обговорень українська сторона заявила, що не має принципових заперечень по суті "формули Штайнмаєра" щодо місцевих виборів.

Дослівно: "Однак реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів: повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами".

Оліфер повідомила також, що українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення.

Також, за її словами, сторонами досягнуто "значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб".

Крім того, Оліфер повідомила, що в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу та підготовкою до холодної пори року.

Що було раніше: Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо:

  • Росія вимагає від України офіційного письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" в якості умови для Нормандської зустрічі на найвищому рівні.
  • Виходячи з цього, згода Пристайка на зустрічі 2 вересня була попередньою - йшлося про погодження тексту формули, а не її офіційного затвердження з боку держави.
  • В останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі.

Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"

Знати більше - дивіться відео УП

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Теми: Мінські угоди Донбас вибори


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