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Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе

Среда, 18 сентября 2019, 20:41
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе

Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. В то же время российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения

Источник: Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы

Детали: По словам Олифер, в ходе  обсуждений украинськая сторона заявила, что не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" по местным выборам.

Дословно: "Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями".

Олифер сообщила также, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. В то же время российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения.

Также, по ее словам, сторонами достигнут "значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц".

Кроме того, Олифер сообщила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Что было раньше: Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Напомним:

  • Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.
  • Исходя из этого, согласие Пристайко на встрече 2 сентября была предварительным - речь шла о согласовании текста формулы, а не ее официальном утверждении со стороны государства.
  • В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.

Подробнее о ней читайте в статье "За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной"

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Темы: Минские соглашенияДонбассвиборы
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