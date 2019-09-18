Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: від початку доби окупанти 4 рази порушили тишу

Середа, 18 вересня 2019, 21:29

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: прес-центр ООС.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Березового з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Кримського з напрямку Донецького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Військові уточнили, що минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського, Залізного, Новотошківського, Новолуганського, Луганського.

Раніше повідомлялося, що минулої доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: