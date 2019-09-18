Війна на сході: від початку доби окупанти 4 рази порушили тишу

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: прес-центр ООС.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Березового з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

- поблизу Кримського з напрямку Донецького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Військові уточнили, що минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського, Залізного, Новотошківського, Новолуганського, Луганського.

Раніше повідомлялося, що минулої доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення.