Война на востоке: от начала суток оккупанты 4 раза нарушили тишину

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Среда, 18 сентября 2019, 21:29

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку Березового по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного по направлению Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского с направления Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Военные уточнили, что за прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Лебединского, Железного, Новотошковского, Новолуганского, Луганского.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два - получили ранения.

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Темы: ООС боевые действия


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