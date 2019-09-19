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Саудівська Аравія звинувачує Іран в терористичній атаці

Четвер, 19 вересня 2019, 01:38
Саудівська Аравія звинувачує Іран в терористичній атаці

Міністерство оборони Саудівської Аравії показало уламки дронів і ракет в якості доказів, що атаки на об'єкти нафтової галузі зробив Іран.

Джерело: повідомляє ВВС.

"Міністерство оборони Саудівської Аравії продемонструвало те, що, на їхню думку, є уламками безпілотників і крилатих ракет, які доводять причетність Ірану до атак на два нафтових об'єкта у вихідні", - йдеться у повідомленні.

На брифінгу в міністерстві оборони Саудівської Аравії заявили, що уламки вказують на пуск ракет з півночі та їх "беззастережний" зв'язок з Іраном.

Однак прес-секретар Міноборони зауважив, що експерти все ще "працюють над тим, щоб точно знати точку старту".

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.

"Українська правда" у Threads

Теми: нафтатероризмІранСаудівська Аравія
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