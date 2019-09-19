Саудівська Аравія звинувачує Іран в терористичній атаці

Міністерство оборони Саудівської Аравії показало уламки дронів і ракет в якості доказів, що атаки на об'єкти нафтової галузі зробив Іран.

Джерело: повідомляє ВВС.

"Міністерство оборони Саудівської Аравії продемонструвало те, що, на їхню думку, є уламками безпілотників і крилатих ракет, які доводять причетність Ірану до атак на два нафтових об'єкта у вихідні", - йдеться у повідомленні.

На брифінгу в міністерстві оборони Саудівської Аравії заявили, що уламки вказують на пуск ракет з півночі та їх "беззастережний" зв'язок з Іраном.

Однак прес-секретар Міноборони зауважив, що експерти все ще "працюють над тим, щоб точно знати точку старту".

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