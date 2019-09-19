Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Источник: сообщает ВВС.

"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.

На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Однако пресс-секретарь Минобороны отметил, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Напомним: