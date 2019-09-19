Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке
Четверг, 19 сентября 2019, 01:38
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.
Источник: сообщает ВВС.
"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.
На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.
Однако пресс-секретарь Минобороны отметил, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".
Напомним:
- В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
- Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.