Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке

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Четверг, 19 сентября 2019, 01:38

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Источник: сообщает ВВС.

"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.

На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Однако пресс-секретарь Минобороны отметил, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

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Темы: нефть терроризм Иран Саудовская Аравия


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