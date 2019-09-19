Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би застосовувати крайні заходи щодо Ірану після нещодавніх атак по нафтовим вишкам Саудівської аварії, в яких підозрюють Іран.
Джерело: Інтерфакс-Україна
"Існують крайні заходи, як і заходи значно менш (серйозні)", - зазначив лідер США.
"Ні, я не кажу про крайні заходи", - додав Трамп, пояснивши, що під "крайніми заходами" він має на увазі війну з Іраном.
Він також написав в Twitter, що "доручив главі Мінфіну в значній мірі посилити санкції проти Ірану".
Нагадаємо:
- В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
- В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
- Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
- Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua