Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних атак по нефтяным вышкам Саудовской аварии, в которых подозревают Иран.

Источник: Интерфакс-Украина

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - отметил лидер США.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Напомним: