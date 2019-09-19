Зеленський: Страшилки про арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю, – маячня

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити у страшилки, які розповсюджують через можливість зняття мораторію на продаж землі.

Джерело: виступ Зеленського 19 вересня на конференції щодо реформи управління земельними відносинами

Пряма мова: "Питання ринку землі дуже чутливе, тому потребує широкого і публічного обговорення…

Перше і основне – Земля належить українцям. У моделі, яку ми пропонуємо з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни або ж українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня.

Земля - це власність громадян, але у них нарешті повинне з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Повноцінне - це право володіти, користуватися та право розпоряджатися своєю землею інакше у нас починається совок, Радянський союз".

Деталі: За його словами, від мораторію виграють лише "місцеві князьки". Також він сказав, що влада з 2001 року обіцяла врегулювати питання з ринком землі, але замість цього з'явився процвітаючий тіньовий ринок.

Він резюмував, що за цей час з 7 млн українців 1 млн громадян померли, так і не отримавши шанс стати господарями землі.

Також Зеленський назвав список країн, де немає ринку землі: це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна.

Водночас аудиторія додала до слів Зеленського, що ринку землі немає у Канаді, Ізраїлю, але президент урвав репліки словами: "У нас тут не урок географії".

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