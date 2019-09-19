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Зеленський: Страшилки про арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю, – маячня

Четвер, 19 вересня 2019, 10:49
Зеленський: Страшилки про арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю, – маячня

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити у страшилки, які розповсюджують через можливість зняття мораторію на продаж землі.

Джерело: виступ Зеленського 19 вересня на конференції щодо реформи управління земельними відносинами

Пряма мова: "Питання ринку землі дуже чутливе, тому потребує широкого і публічного обговорення…

Перше і основне – Земля належить українцям. У моделі, яку ми пропонуємо з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни або ж українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня.

Земля - це власність громадян, але у них нарешті повинне з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Повноцінне - це право володіти, користуватися та право розпоряджатися своєю землею інакше у нас починається совок, Радянський союз".

Деталі: За його словами, від мораторію виграють лише "місцеві князьки". Також він сказав, що влада з 2001 року обіцяла врегулювати питання з ринком землі, але замість цього з'явився процвітаючий тіньовий ринок. 

Він резюмував, що за цей час з 7 млн українців 1 млн громадян померли, так і не отримавши шанс стати господарями землі.

Також Зеленський назвав список країн, де немає ринку землі: це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна. 

Водночас аудиторія додала до слів Зеленського, що ринку землі немає у Канаді, Ізраїлю, але президент урвав репліки словами: "У нас тут не урок географії".

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Передісторія:

  • Вперше мораторій на землю ввели у 2001 році і не раз потім продовжували. 
  • 4 лютого 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.
  • 2 вересня шостий президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі. Він запевнив, що "ніхто ні в кого не буде забирати землю", а земельна реформа спрямована на розвиток фермерства.
  • Раніше Зеленський заявив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів.
  • У Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства заявили про 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі. 
  • За підрахунками Мінагрополітики, відкриття ринку сільськогосподарських земель може приносити економіці щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів.
  • У Європейському банку реконструкції та розвитку заявляли, що відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на 1%. У Світовому банку прогнозували, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийземля
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