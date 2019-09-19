Президент Владимир Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют через возможность снятия моратория на продажу земли.

Источник: выступление Зеленского 19 сентября на конференции по реформе управления земельными отношениями

Прямая речь: "Вопрос рынка земли очень чувствительный, поэтому требует широкого и публичного обсуждения...

Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред.

Земля - ​​это собственность граждан, но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценное - это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей иначе у нас начинается совок, Советский союз".

Детали: По его словам, от моратория выигрывают только "местные князьки". Также он сказал, что власти с 2001 года обещали урегулировать вопрос с рынком земли, но вместо этого появился процветающий теневой рынок.

Он резюмировал, что за это время с 7 млн ​​украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанса стать хозяевами земли.

Также Зеленский назвал список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.

В то же время аудитория добавила к словам Зеленского, что рынка земли нет в Канаде, Израиле, но президент прервал реплики словами: "У нас здесь не урок географии".

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