Рынок земли: Зеленский назвал "бредом" страшилки об отмене моратория

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Четверг, 19 сентября 2019, 10:49

Президент Владимир Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют через возможность снятия моратория на продажу земли.

Источник: выступление Зеленского 19 сентября на конференции по реформе управления земельными отношениями

Прямая речь: "Вопрос рынка земли очень чувствительный, поэтому требует широкого и публичного обсуждения...

Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский земля


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