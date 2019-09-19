Рынок земли: Зеленский назвал "бредом" страшилки об отмене моратория
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Четверг, 19 сентября 2019, 10:49
Президент Владимир Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют через возможность снятия моратория на продажу земли.
Источник: выступление Зеленского 19 сентября на конференции по реформе управления земельными отношениями
Прямая речь: "Вопрос рынка земли очень чувствительный, поэтому требует широкого и публичного обсуждения...
Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред.
Дополняется...
Алена Мазуренко, УП
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