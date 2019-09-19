Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту 

Суд відпустив з-під домашнього арешту екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, обвинуваченого у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації терористичної організації.

Джерело: суддя-спікер Старобільського районного суду Луганської області Олександра Форощука у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Зараз у нього особисто зобов’язання з покладанням на нього декількох обов’язків".

Деталі: Єфремов має з’являтись до суду за кожною вимогою, не відлучатись з Києва без дозволу суду, за винятком участі у засіданнях, повідомляти суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками, експертами.

Екс-нардепа залишили без електронного браслета, оскільки особисте зобов'язання не передбачає такого обмеження. Водночас, Єфремову не повернули закордонний паспорт.

18 вересня Старобільський районний суд Луганської області розглядав продовження запобіжного заходу Єфремову.

Захист просив повністю скасувати запобіжний захід.

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