Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту 

Четвер, 19 вересня 2019, 11:36
Суд відпустив екс-регіонала Єфремова з-під домашнього арешту 

Суд відпустив з-під домашнього арешту екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, обвинуваченого у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації терористичної організації.

Джерело: суддя-спікер Старобільського районного суду Луганської області Олександра Форощука у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Зараз у нього особисто зобов’язання з покладанням на нього декількох обов’язків".

Деталі: Єфремов має з’являтись до суду за кожною вимогою, не відлучатись з Києва без дозволу суду, за винятком участі у засіданнях, повідомляти суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками, експертами.

Екс-нардепа залишили без електронного браслета, оскільки особисте зобов'язання не передбачає такого обмеження. Водночас, Єфремову не повернули закордонний паспорт.

18 вересня Старобільський районний суд Луганської області розглядав продовження запобіжного заходу Єфремову.

Захист просив повністю скасувати запобіжний захід.

Передісторія:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
  • Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
  • 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
  • 22 липня 2019 року стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: