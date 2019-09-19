Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту
Суд відпустив з-під домашнього арешту екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, обвинуваченого у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації терористичної організації.
Джерело: суддя-спікер Старобільського районного суду Луганської області Олександра Форощука у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Зараз у нього особисто зобов’язання з покладанням на нього декількох обов’язків".
Деталі: Єфремов має з’являтись до суду за кожною вимогою, не відлучатись з Києва без дозволу суду, за винятком участі у засіданнях, повідомляти суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками, експертами.
Екс-нардепа залишили без електронного браслета, оскільки особисте зобов'язання не передбачає такого обмеження. Водночас, Єфремову не повернули закордонний паспорт.
18 вересня Старобільський районний суд Луганської області розглядав продовження запобіжного заходу Єфремову.
Захист просив повністю скасувати запобіжний захід.
Передісторія:
- 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
- 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
- Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
- 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
- 22 липня 2019 року стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.