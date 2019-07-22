Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки

Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-регіонала Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт.

Про рішення суду повідомляє координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", – пише вона у Facebook.

Інформацію також підтвердили "Українській правді" у прес-службі Генеральної прокуратури.

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