Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки
Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-регіонала Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт.
Про рішення суду повідомляє координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.
"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", – пише вона у Facebook.
Інформацію також підтвердили "Українській правді" у прес-службі Генеральної прокуратури.
Нагадаємо:
- 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
- 1 серпня 2016 р. Єфремова взяли під варту.
- У 2019 році "Опозиційний блок" намагався включити Єфремова до свого виборчого списку на парламентських виборах.
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