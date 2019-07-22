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Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки

Понеділок, 22 липня 2019, 17:47
Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки

Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-регіонала Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт.

Про рішення суду повідомляє координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", – пише вона у Facebook.

Інформацію також підтвердили "Українській правді" у прес-службі Генеральної прокуратури.

Нагадаємо:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 р. Єфремова взяли під варту.
  • У 2019 році "Опозиційний блок" намагався включити Єфремова до свого виборчого  списку на парламентських виборах.

Українська правда

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Теми: Єфремов
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