Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста

Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации террористической организации.

Источник: судья-спикер Старобельского районного суда Луганской области Александра Форощука в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста. Сейчас у него лично обязательства с возложением на него нескольких обязанностей".

Детали: Ефремов должен являться в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, за исключением участия в заседаниях, сообщать суду об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами.

Экс-нардепа оставили без электронного браслета, поскольку личное обязательство не предусматривает такого ограничения. В то же время, Ефремову не вернули загранпаспорт.

18 сентября Старобельский районный суд Луганской области рассматривал продление меры пресечения Ефремову.

Защита просила полностью отменить меру пресечения.

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