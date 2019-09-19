Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста

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Четверг, 19 сентября 2019, 11:36

Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации террористической организации.

Источник: судья-спикер Старобельского районного суда Луганской области Александра Форощука в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста. Сейчас у него лично обязательства с возложением на него нескольких обязанностей".

Детали: Ефремов должен являться в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, за исключением участия в заседаниях, сообщать суду об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами.

Экс-нардепа оставили без электронного браслета, поскольку личное обязательство не предусматривает такого ограничения. В то же время, Ефремову не вернули загранпаспорт.

18 сентября Старобельский районный суд Луганской области рассматривал продление меры пресечения Ефремову.

Защита просила полностью отменить меру пресечения.

Предыстория

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
  • 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.
  • 22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

Украинская правда

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