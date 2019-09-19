Через старт "Динамо" у Лізі Європи можуть обмежити роботу метро

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Четвер, 19 вересня 2019, 11:42

У Києві 19 вересня можливе тимчасове закриття кількох станцій метро в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між київським "Динамо" і "Мальме" зі Швеції.

Джерело: КП "Київський метрополітен".

Дослівно: "Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення".

Деталі: У четвер "Динамо" почне свій шлях у Лізі Європи першим поєдинком турніру на домашньому стадіоні проти шведського Мальме о 19.55

Що передувало: "Динамо" не пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів: кияни програли бельгійському "Брюґґе" за сумою двох матчів. У груповому турнірі Ліги Європи підопічні Олексія Михайличенка в групі В отримали в суперники данський ФК "Копенгаген", шведський "Мальме" та швейцарський "Лугано".

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Українська правда

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Теми: футбол метро Київ


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