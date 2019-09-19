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Из-за старта "Динамо" в Лиге Европы могут ограничить работу метро

Четверг, 19 сентября 2019, 11:42

В Киеве 19 сентября возможно временное закрытие нескольких станций метро в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между киевским "Динамо" и "Мальме" из Швеции.

Источник: КП "Киевский метрополитен".

Дословно: "Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания".

Детали: В четверг "Динамо" начнет свой путь в Лиге Европы первым поединком турнира на домашнем стадионе против шведского Мальме в 19.55.

Что предшествовало: "Динамо" не прошло квалификацию Лиги чемпионов: киевляне проиграли бельгийскому "Брюгге" по сумме двух матчей. В групповом турнире Лиги Европы подопечные Алексея Михайличенко в группе В получили в соперники датский ФК "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

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Украинская правда
Темы: футболметроКиев
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