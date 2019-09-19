Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр юстиції заявив, що його здивувала поїздка Богдана до "смотрящого" в Сен-Тропе

Четвер, 19 вересня 2019, 13:18

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що був здивований поїздкою глави офісу президента Андрія Богдана у Сен-Тропе до Андрія Довбенка, якого називали "смотрящим" за Мін’юстом в часи Павла Петренка.

Джерело: інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи Bihus.Info.

Пряма мова Малюськи: "Це не сигнал для мене абсолютно. Щось за спиною може відбуватись, можливо. А те, що він їздив в Сан-Тропе. Ну, їздив. Він не єдиний мій знайомий, який чомусь туди поїхав.

У мене було відверте здивування, коли я побачив в тому числі ваші відео. Ну, окей. Але на моїй роботі це не відобразилось. Більше того, з Офісу президента існує жорстке побажання, яке озвучив президент, припинити рейдерство".

Деталі: За його словами, практично усе керівництво офісу президента комунікує з ним і додав, що у нього абсолютно нормальні стосунки з Офісом президента.

Малюська розповів, що його особисті враження від спілкування з Богданом не збігаються з новинами у ЗМІ. Він сказав, що відчуває "когнітивний дисонанс", бо усе, що він чує по телебаченню про Богдана і те, що бачить під час особистого спілкування, не корелюється між собою.

Малюська запевнив, що готовий це підтвердити навіть на детекторі брехні. Також він сказав, що Богдан не рекомендував йому жодного з майбутніх заступників.

Нагадаємо:

  • Глава Офісу президента України Андрій Богдан і київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.
  • Богдан на публікацію журналістів про його відпочинок заявив, що у вільний від роботи час "їде, куди хоче". 
  • Крім Богдана на весіллі помітили нових депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, а також суддів, банкірів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстКабінет міністрівБогданОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: