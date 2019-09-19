Міністр юстиції заявив, що його здивувала поїздка Богдана до "смотрящого" в Сен-Тропе

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Четвер, 19 вересня 2019, 13:18

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що був здивований поїздкою глави офісу президента Андрія Богдана у Сен-Тропе до Андрія Довбенка, якого називали "смотрящим" за Мін’юстом в часи Павла Петренка.

Джерело: інтерв’ю міністра юстиції Дениса Малюськи Bihus.Info.

Пряма мова Малюськи: "Це не сигнал для мене абсолютно. Щось за спиною може відбуватись, можливо. А те, що він їздив в Сан-Тропе. Ну, їздив. Він не єдиний мій знайомий, який чомусь туди поїхав.

У мене було відверте здивування, коли я побачив в тому числі ваші відео. Ну, окей. Але на моїй роботі це не відобразилось. Більше того, з Офісу президента існує жорстке побажання, яке озвучив президент, припинити рейдерство".

Деталі: За його словами, практично усе керівництво офісу президента комунікує з ним і додав, що у нього абсолютно нормальні стосунки з Офісом президента.

Малюська розповів, що його особисті враження від спілкування з Богданом не збігаються з новинами у ЗМІ. Він сказав, що відчуває "когнітивний дисонанс", бо усе, що він чує по телебаченню про Богдана і те, що бачить під час особистого спілкування, не корелюється між собою.

Малюська запевнив, що готовий це підтвердити навіть на детекторі брехні. Також він сказав, що Богдан не рекомендував йому жодного з майбутніх заступників.

Нагадаємо:

  • Глава Офісу президента України Андрій Богдан і київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.
  • Богдан на публікацію журналістів про його відпочинок заявив, що у вільний від роботи час "їде, куди хоче". 
  • Крім Богдана на весіллі помітили нових депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, а також суддів, банкірів.

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Теми: Мін'юст Кабінет міністрів Богдан Офіс президента


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