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Министр юстиции заявил, что его удивила поездка Богдана к "смотрящему" в Сен-Тропе

Четверг, 19 сентября 2019, 13:18

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что был удивлен поездкой главы офиса президента Андрея Богдана в Сен-Тропе к Андрею Довбенко, которого называли "смотрящим" за Минюстом во времена Павла Петренко.

Источник: интервью министра юстиции Дениса Малюськи Bihus.Info.

Прямая речь Малюськи: "Это не сигнал для меня абсолютно. Что-то за спиной может происходить, возможно. А то, что он ездил в Сан-Тропе. Ну, ездил. Он не единственный мой знакомый, который почему-то туда поехал.

У меня было откровенное удивление, когда я увидел в том числе ваши видео. Ну, окей. Но на моей работе это не отразилось. Более того, из Офиса президента существует жесткое пожелание, которое озвучил президент, прекратить рейдерство".

Детали: По его словам, практически все руководство офиса президента коммуницирует с ним и добавил, что у него совершенно нормальные отношения с офисом Зеленского.

Малюська рассказал, что его личные впечатления от общения с Богданом не совпадают с новостями в СМИ. Он сказал, что чувствует "когнитивный диссонанс", потому что все, что он слышит по телевидению о Богдане и то, что видит во время личного общения, не коррелируется между собой.

Малюська заверил, что готов это подтвердить даже на детекторе лжи. Также он сказал, что Богдан не рекомендовал ему ни одного из будущих заместителей.

Напомним:

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
  • Богдан на публикацию журналистов о его отдыхе заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".
  • Кроме Богдана на свадьбе заметили новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, а также судей, банкиров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинюстКабинет министровБогданОфис президента
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