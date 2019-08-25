Богдан відгуляв День Незалежності у Франції на весіллі "смотрящого" за Мін'юстом - ЗМІ
Джерело: Bihus.info
Глава Офісу президента України Андрій Богдан та київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка.
Деталі: За даними ЗМІ, весілля Довбенка святкували у Сен-Тропе на півдні Франції.
Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкувань припав на День Незалежності, коли гості відпочивали на приватній яхті.
"Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення та "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі та з продажем арештованого майна. Його обраниця – юристка Ганна Огренчук, яку кілька тижнів тому було призначено до комісії з питань правової реформи. Туди ж увійшла низка наближених до Богдана людей. Склад комісії затверджений указом Зеленського, а за його формування відповідав Богдан".