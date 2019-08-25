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Богдан відгуляв День Незалежності у Франції на весіллі "смотрящого" за Мін'юстом - ЗМІ

Неділя, 25 серпня 2019, 12:03
Богдан відгуляв День Незалежності у Франції на весіллі смотрящого за Мін'юстом - ЗМІ

Джерело: Bihus.info 

Глава Офісу президента України Андрій Богдан та київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка. 

Деталі: За даними ЗМІ, весілля Довбенка святкували у Сен-Тропе на півдні Франції.

Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкувань припав на День Незалежності, коли гості відпочивали на приватній яхті. 

Богдан і Вавриш були присутні на весіллі Андрія Довбенка, яке той три дні святкував у Франції
 
Богдан і Вавриш були присутні на весіллі Андрія Довбенка, яке той три дні святкував у Франції

"Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення та "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі та з продажем арештованого майна. Його обраниця – юристка Ганна Огренчук, яку кілька тижнів тому було призначено до комісії з питань правової реформи. Туди ж увійшла низка наближених до Богдана людей. Склад комісії затверджений указом Зеленського, а за його формування відповідав Богдан". 

 
 
Довбенку приписують вплив на кадрові призначення та "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі та з продажем арештованого майна.  Його обраницю - Ганну Огренчук  -кілька тижнів тому було призначено до комісії з питань правової реформи. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданДень Незалежності
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