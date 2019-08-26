Богдан назвав критиків "парахоботікамі" і показав фото з Пісків

Джерело: Facebook-сторінка Андрія Богдана

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що у вільний від роботи час їздив у французьке Сен-Тропе на весілля Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін’юстом.

Пряма мова: "Парахоботіки, узбагойтесь. У вільний від роботи час куди хочу, туди їду. Хочу – на весілля в Сан-Тропе, хочу – на фронт у Пєскі. Принципово – не красти (но цього вам нє понять)".

При цьому керівник ОПУ перепостив фото, розміщені у Facebook 26 серпня 2015 року про поїздку до Пісків. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. Серед іншого, на кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.

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