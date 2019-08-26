Богдан назвав критиків "парахоботікамі" і показав фото з Пісків
Джерело: Facebook-сторінка Андрія Богдана
Глава Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував свою присутність на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка, що проходило у Сен-Тропе (Франція).
Пряма мова: "У вільний від роботи час, куда хочу туди іду. Хочу на весілля в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан, (орфографію автора збережено - ред.).
Також глава ОПУ оприлюднив фото, розміщені у Facebook наприкінці серпня 2015 року з поїздки до Пісок. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. Серед іншого на кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.
Нагадаємо,
- Напередодні журналісти Bihus.info оприлюднили інформацію, що на День Незалежності глава Офісу президента України Андрій Богдан та київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні у Франції на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка.
- На початку серпня Богдан заявив, що команда президента "спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
- Згодом обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". У партії слова депутата назвалинеприпустимими, але закликали ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.
- Наприкінці серпня стало відомо, що Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України. У чому полягає суть претензій Богдана, не зазначено.
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