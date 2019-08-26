Богдан назвав критиків "парахоботікамі" і показав фото з Пісків
Понеділок, 26 серпня 2019, 11:27
Джерело: Facebook-сторінка Андрія Богдана
Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що у вільний від роботи час їздив у французьке Сен-Тропе на весілля Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін’юстом.
Пряма мова: "Парахоботіки, узбагойтесь. У вільний від роботи час куди хочу, туди їду. Хочу – на весілля в Сан-Тропе, хочу – на фронт у Пєскі. Принципово – не красти (но цього вам нє понять)".
При цьому керівник ОПУ перепостив фото, розміщені у Facebook 26 серпня 2015 року про поїздку до Пісків. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. Серед іншого, на кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.
Передісторія:
- Напередодні журналісти Bihus.info оприлюднили інформацію, що на День Незалежності глава Офісу президента України Андрій Богдан та київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні у Франції на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка.
- На початку серпня Богдан заявив, що команда президента "спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
- Згодом обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". У партії слова депутата назвалинеприпустимими, але закликали ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.
- Наприкінці серпня стало відомо, що Богдан подав позов про захист честі і гідності проти журналістів програми "Схеми" та Національної суспільної телерадіокомпанії України. У чому полягає суть претензій Богдана, не зазначено.
Українська правда