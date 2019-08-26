Богдан назвав критиків "парахоботікамі" і показав фото з Пісків

Джерело: Facebook-сторінка Андрія Богдана

Глава Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував свою присутність на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка, що проходило у Сен-Тропе (Франція).

Пряма мова: "У вільний від роботи час, куда хочу туди іду. Хочу на весілля в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан, (орфографію автора збережено - ред.).

Також глава ОПУ оприлюднив фото, розміщені у Facebook наприкінці серпня 2015 року з поїздки до Пісок. У публікації йшлося про доставку українським військовим спецтехніки, спеціальних мап та харчів. Серед іншого на кількох фото Богдан позує зі зброєю в руках.

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