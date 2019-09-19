Київського "мінера" мосту перекваліфікували з терориста на хулігана

Поліція вирішила не звинувачувати Олексія Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст у Києві, у підготовці теракту.

Джерело: голова столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу в четвер

Пряма мова: "Звинувачення в підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред'являти йому не буде".

Деталі: За його словами, таку позицію поліція узгодила з прокуратурою Києва.

Натомість Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хуліганство і неправдиве повідомлення про мінування). Вони передбачають покарання від штрафу до 7 років в'язниці.

Як повідомив Крищенко, були проведені обшуки за місцем проживання затриманого, а також в його автомобілі та ще в двох місцях, де він міг з’являтися або ночував.

Пряма мова: "Нічого не знайдено кримінального, зброї-вибухівки".

Деталі: Водночас за словами очільника поліції, під час затримання в чоловіка вилучили карабін і помпову рушницю.

Крищенко додав, що невдовзі суд обере Бельку міру запобіжного заходу.

Передісторія:

18 вересня ввечері Белько заїхав на своїй машині на міст Метро в Києві, витягнув рушницю і почав погрожувати вчинити вибух. Він зробив кілька пострілів, одним з яких збив поліцейський дрон-спостерігач.

Правоохоронці стягнули на місце події бронетехніку і почали спецоперацію з затримання.

Через кілька годин "мінера" затримали. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Підготовка до теракту".

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько. З 2014 року він воював за територіальну цілісність України. Пішов на військову службу добровольцем.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Хроніка