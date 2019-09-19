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Киевского "минера" моста переквалифицировали из террориста в хулигана

Четверг, 19 сентября 2019, 14:44

Полиция решила не обвинять Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, в подготовке теракта.

Источник: глава столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге в четверг

Прямая речь: "Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство, полиция предъявлять ему не будет".

Детали: По его словам, такую позицию полиция согласовала с прокуратурой Киева.

Вместо этого Белько подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Они предусматривают наказание от штрафа до 7 лет тюрьмы.

Как сообщил Корищенко, были проведены обыски по месту жительства задержанного, а также в его автомобиле и еще в двух местах, где он мог появляться или ночевал.

Прямая речь: "Ничего не найдено уголовного, оружия-взрывчатки".

Детали: В то же время по словам главы полиции, во время задержания у мужчины изъяли карабин и помповое ружье.

Крищенко добавил, что вскоре суд изберет Бельку меру пресечения.

Предыстория:

  • 18 сентября вечером Белько заехал на своей машине на мост Метро в Киеве, вытащил ружье и начал угрожать совершить взрыв. Он сделал несколько выстрелов, одним из которых сбил полицейский дрон-наблюдатель.
  • Правоохранители стянули на место происшествия бронетехнику и начали спецоперацию по задержанию.
  • Через несколько часов "минера" задержали. Против него завели уголовное производство по статье "Подготовка к теракту".
  • "Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. С 2014 года он воевал за территориальную целостность Украины. Пошел на военную службу добровольцем.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Хроника

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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