"Слуга народу" передумала давать добро на прослушку нардепов

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

"За" на парламентском заседании проголосовали 242 нардепа.

Этому предшествовала конфликтная ситуация. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосования за принятие законопроекта в целом.

Причем второй раз он сделал это, по мнению оппозиции поздно - система "Рада" зафиксировала результаты - 196 голосов.

Разумков дал высказаться представителям фракций, после обсуждения нардепы отправили на повторное второе чтение.

"Камнем преткновения" стали частности правки, касающиеся права обыскивать и прослушивать народных нардепов.

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