"Слуга народу" передумала давать добро на прослушку нардепов
Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.
"За" на парламентском заседании проголосовали 242 нардепа.
Этому предшествовала конфликтная ситуация. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосования за принятие законопроекта в целом.
Причем второй раз он сделал это, по мнению оппозиции поздно - система "Рада" зафиксировала результаты - 196 голосов.
Разумков дал высказаться представителям фракций, после обсуждения нардепы отправили на повторное второе чтение.
"Камнем преткновения" стали частности правки, касающиеся права обыскивать и прослушивать народных нардепов.
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