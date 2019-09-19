В ГПУ створено департамент особливо важливих кримінальних проваджень

В Генеральній прокуратурі створено Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами у кредитно-фінансовій сфері та з масштабними розкраданнями державних коштів.

Джерело: прес-служба ГПУ.

Дослівно: "У четвер, 19 вересня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях"

Деталі: В ГПУ повідомили, що до складу департаменту входитимуть п’ять відділів.

Його діяльність буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Нагадаємо: