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В ГПУ створено департамент особливо важливих кримінальних проваджень

Четвер, 19 вересня 2019, 19:22

В Генеральній прокуратурі створено Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами у кредитно-фінансовій сфері та з масштабними розкраданнями державних коштів.

Джерело: прес-служба ГПУ.

Дослівно: "У четвер, 19 вересня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях"

Деталі: В ГПУ повідомили, що до складу департаменту входитимуть п’ять відділів.

Його діяльність буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Нагадаємо:

  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

  • Тодішня голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

  • У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратура
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