В ГПУ створено департамент особливо важливих кримінальних проваджень
В Генеральній прокуратурі створено Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами у кредитно-фінансовій сфері та з масштабними розкраданнями державних коштів.
Джерело: прес-служба ГПУ.
Дослівно: "У четвер, 19 вересня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях"
Деталі: В ГПУ повідомили, що до складу департаменту входитимуть п’ять відділів.
Його діяльність буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.
Нагадаємо:
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
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Тодішня голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.
- У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.