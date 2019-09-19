В ГПУ создан департамент особо важных уголовных производств
В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и с масштабными хищениями государственных средств.
Источник: пресс-служба ГПУ.
Дословно: "В четверг, 19 Сентября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах"
Детали: В ГПУ сообщили, что в состав департамента будут входить пять отделов.
Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.
Напомним:
- В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".
- Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
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Тогдашняя глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией "Приватбанка" руководство банка вывело из актива 16 млрд гривен.
- В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерностьпринятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
- 18 апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.