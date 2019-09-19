В ГПУ создан департамент особо важных уголовных производств

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Четверг, 19 сентября 2019, 19:22

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и с масштабными хищениями государственных средств.

Источник: пресс-служба ГПУ.

Дословно: "В четверг, 19 Сентября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах"

Детали: В ГПУ сообщили, что в состав департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

Напомним:

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.

  • Тогдашняя глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией "Приватбанка" руководство банка вывело из актива 16 млрд гривен.

  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерностьпринятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
  • 18 апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.

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Темы: Генпрокуратура


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