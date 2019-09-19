В ГПУ создан департамент особо важных уголовных производств

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и с масштабными хищениями государственных средств.

Источник: пресс-служба ГПУ.

Дословно: "В четверг, 19 Сентября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах"

Детали: В ГПУ сообщили, что в состав департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

Напомним: