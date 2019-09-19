Під офісом Зеленського протестували проти "формули Штайнмаєра"
У центрі Києві під Офісом президента України ввечері 19 вересня відбулася акція із закликом до Володимира Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою "формулою Штайнмаєра".
Джерело: Радіо Свобода.
Деталі: Кількасот людей протестували під гаслом "Нормандська змова – державна зрада", не використовуючи будь-якої партійної символіки.
Мітингувальники побоюються, що реалізація "формули Штайнмаєра" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори відбудуться "під дулами російських автоматів".
Що було раніше: Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.
Нагадаємо:
- Пристайко дав згоду на те, що закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання виборів чесними.
- Міністр наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.
- Представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма так само заявив в середу в Мінську, що реалізація "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори можлива тільки за виконання низки безпекових умов.
Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"