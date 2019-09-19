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Під офісом Зеленського протестували проти "формули Штайнмаєра"

Четвер, 19 вересня 2019, 22:50

У центрі Києві під Офісом президента України ввечері 19 вересня відбулася акція із закликом до Володимира Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою "формулою Штайнмаєра".

Джерело: Радіо Свобода.

Деталі: Кількасот людей протестували під гаслом "Нормандська змова – державна зрада", не використовуючи будь-якої партійної символіки.

 
 

Підтримати акцію прийшов і колишній політв'язень Кремля Володимир Балух
Підтримати акцію прийшов і колишній політв'язень Кремля Володимир Балух

Мітингувальники побоюються, що реалізація "формули Штайнмаєра" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори відбудуться "під дулами російських автоматів".

Що було раніше: Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо:

  • Пристайко дав згоду на те, що закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання виборів чесними.
  • Міністр наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.
  • Представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма так само заявив в середу в Мінську, що реалізація "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори можлива тільки за виконання низки безпекових умов.

Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"

Теми: Мінські угодиДонбасЗеленський
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