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Под офисом Зеленского протестовали против "формулы Штайнмайера"

Четверг, 19 сентября 2019, 22:50

В центре Киева под Офисом президента Украины вечером 19 сентября состоялась акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по так называемой "формуле Штайнмайера".

Источник: Радио Свобода.

Детали: Несколько сотен человек протестовали под лозунгом "Нормандский заговор - государственная измена", не используя какой-либо партийной символики.

 
 

Поддержать акцию пришел и бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух
Поддержать акцию пришел и бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух

Митингующие опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы состоятся "под дулами российских автоматов".

Что было раньше: Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Напомним:

  • Пристайко дал согласие на то, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными.
  • Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма также заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" о местных выборах возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

Подробнее о ней читайте в статье "За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной"

Темы: Минские соглашенияДонбассЗеленский
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