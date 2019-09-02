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Другому власнику "Токіо Стар", де загинули 9 осіб, повідомили про підозру

Понеділок, 2 вересня 2019, 22:31

Джерело: прокуратура Одеської області

Обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар", де внаслідок пожежі загинуло дев’ять людей.

Деталі: Підозрюваний переховується від органу досудового розслідування. 

У зв’язку з цим є дозвіл на затримання, також підготовлене клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що було раніше: 18 серпня прокуратура повідомила про підозру за тією ж статтею співвласнику готелю Вадиму Чорному.

28 серпня суд обрав Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Передісторія:

  • У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
  • За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
  • Поліція розглядала три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
  • Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень буде надано госпіталізованим.
  • Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.

Українська правда

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Теми: прокуратураОдеська областьпожежа
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