Другому власнику "Токіо Стар", де загинули 9 осіб, повідомили про підозру

Джерело: прокуратура Одеської області

Обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар", де внаслідок пожежі загинуло дев’ять людей.

Деталі: Підозрюваний переховується від органу досудового розслідування.

У зв’язку з цим є дозвіл на затримання, також підготовлене клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що було раніше: 18 серпня прокуратура повідомила про підозру за тією ж статтею співвласнику готелю Вадиму Чорному.

28 серпня суд обрав Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Передісторія: