Другому власнику "Токіо Стар", де загинули 9 осіб, повідомили про підозру
Понеділок, 2 вересня 2019, 22:31
Джерело: прокуратура Одеської області
Обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар", де внаслідок пожежі загинуло дев’ять людей.
Деталі: Підозрюваний переховується від органу досудового розслідування.
У зв’язку з цим є дозвіл на затримання, також підготовлене клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Що було раніше: 18 серпня прокуратура повідомила про підозру за тією ж статтею співвласнику готелю Вадиму Чорному.
28 серпня суд обрав Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
- Поліція розглядала три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень буде надано госпіталізованим.
- Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.
Українська правда