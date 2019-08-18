Версія вбивства у "Токіо Стар" не підтверджується, люди загинули від пожежі - ЗМІ

Джерело: "Думская"

Версія вбивства в одеському готелі "Токіо Стар", де в результаті пожежі загинули 9 осіб, не підтверджується, люди загинули внаслідок пожежі.

Деталі: Експерти завершили розтин тіл дев'яти загиблих у готелі.

За даними джерел "Думской" у поліції, жодних ознак, що трагедія була спробою приховати вбивство не виявлено: на тілах виявлено тільки характерні для пожежі ушкодження. Для лабораторних досліджень відібрано зразки.

Імена загиблих наразі не розголошуються, триває упізнання.

Передісторія: