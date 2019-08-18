Версія вбивства у "Токіо Стар" не підтверджується, люди загинули від пожежі - ЗМІ

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Неділя, 18 серпня 2019, 20:08

Джерело: "Думская

Версія вбивства в одеському готелі "Токіо Стар", де в результаті пожежі загинули 9 осіб, не підтверджується, люди загинули внаслідок пожежі.

Деталі: Експерти завершили розтин тіл дев'яти загиблих у готелі.

За даними джерел "Думской" у поліції, жодних ознак, що трагедія була спробою приховати вбивство не виявлено: на тілах виявлено тільки характерні для пожежі ушкодження. Для лабораторних досліджень відібрано зразки.

Імена загиблих наразі не розголошуються, триває упізнання.

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Спершу повідомлялося про 8 загиблих. Згодом їх кількість зросла до 9 осіб. Ще десятеро були госпіталізовані. Серед постраждалих під час пожежі - двоє іноземців та одна дитина.
  • За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України". 
  • Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", серед них і підпал з метою приховування вбивства.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримано
  • Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власника будівлі було покарано.  
  • Представники ДСНС заявили, що двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з його 270 номерів не мали навіть вікон. 
  • Окрім того ДБР розслідує неналежне виконання обов’язків працівниками ДСНС, що призвело до пожежі у готелі та загибелі людей. 

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Теми: Одеса пожежа жертви поліція


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