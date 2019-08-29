Родинам загиблих у "Токіо Стар" виплатять по 100 тисяч гривень
Джерело: директор департаменту економічної політики і стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитро Радулов у коментарі "Укрінформу"
Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги.
Пряма мова Радулова: "Обласна державна адміністрація надасть матеріальну допомогу в обсязі 100 тисяч гривень кожній із родин жертв пожежі в готелі "Токіо Стар".
Крім того, компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень буде надано тим пожильцям готелю, яких було госпіталізовано до реанімаційного відділення і опікового центру міськлікарні №10".
Деталі: Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Допомогу може бути надано до кінця тижня. За словами Радулова, родичі мають надати дані, що засвідчують ступінь спорідненості з жертвами пожежі.
Співвласник готелю Вадим Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
- Поліція розглядала три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.
- 28 серпня суд обрав Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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