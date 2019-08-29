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Родинам загиблих у "Токіо Стар" виплатять по 100 тисяч гривень

Четвер, 29 серпня 2019, 21:36

Джерело: директор департаменту економічної політики і стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитро Радулов у коментарі "Укрінформу"

Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Пряма мова Радулова: "Обласна державна адміністрація надасть матеріальну допомогу в обсязі 100 тисяч гривень кожній із родин жертв пожежі в готелі "Токіо Стар".

Крім того, компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень буде надано тим пожильцям готелю, яких було госпіталізовано до реанімаційного відділення і опікового центру міськлікарні №10".

Деталі: Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Допомогу може бути надано до кінця тижня. За словами Радулова, родичі мають надати дані, що засвідчують ступінь спорідненості з жертвами пожежі.

Співвласник готелю Вадим Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.

Передісторія:

  • У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
  • За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
  • Поліція розглядала три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.
  • 28 серпня суд обрав Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежа
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