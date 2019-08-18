Поліція затримала власника готелю, де загинуло 9 осіб

Власника готелю "Токіо Стар", де загинуло дев’ять людей, Вадима Чорного затримали.

Про це йдеться в заяві прес-служби прокуратури Одеської області в Facebook.

"В рамках досудового розслідування затримано власника готелю. На даний момент Чорному готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей", - повідомили в прокуратурі.

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