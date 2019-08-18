Поліція затримала власника готелю, де загинуло 9 осіб
Неділя, 18 серпня 2019, 00:39
Власника готелю "Токіо Стар", де загинуло дев’ять людей, Вадима Чорного затримали.
Про це йдеться в заяві прес-служби прокуратури Одеської області в Facebook.
"В рамках досудового розслідування затримано власника готелю. На даний момент Чорному готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо:
- Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Спершу повідомлялося про 8 загиблих. Ще десятеро були госпіталізовані.
- Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".
- Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власник будівлі поніс покарання.
- Представники ДСНС на брифінгу повідомили, що двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з його 270 номерів не мали навіть вікон.
- Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", серед них і підпал з метою приховування вбивства.
- Серед постраждалих під час пожежі двоє іноземців та одна дитина.