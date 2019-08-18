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Поліція затримала власника готелю, де загинуло 9 осіб

Неділя, 18 серпня 2019, 00:39

Власника готелю "Токіо Стар", де загинуло дев’ять людей, Вадима Чорного затримали.

Про це йдеться в заяві прес-служби прокуратури Одеської області в Facebook.

"В рамках досудового розслідування затримано власника готелю. На даний момент Чорному готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо:

  • Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Спершу повідомлялося про 8 загиблих. Ще десятеро були госпіталізовані.  
  • Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України". 
  • Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власник будівлі поніс покарання.
  • Представники ДСНС на брифінгу повідомили, що двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з його 270 номерів не мали навіть вікон. 
  • Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", серед них і підпал з метою приховування вбивства.
  • Серед постраждалих під час пожежі двоє іноземців та одна дитина.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежа
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