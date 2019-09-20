На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ

За 18 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання порушень режиму припинення вогню, нарахувавши 280 вибухів в Донецькій області.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Ясинуватої та Горлівки.

У попередньому звіті спостережна місія повідомила про 55 вибухів в Донецькій області.

На Луганщині співробітники ОБСЄ не зафіксували жодного порушення.

Також спостерігачі повідомили, що протягом 18 вересня бойовики не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпостах у Старомихайліці, Верхньошироківському, Козацькому та в Петрівському.

Нагадаємо: