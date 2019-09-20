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На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ

П'ятниця, 20 вересня 2019, 03:37
На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ

За 18 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання порушень режиму припинення вогню, нарахувавши 280 вибухів в Донецькій області.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Ясинуватої та Горлівки. 

У попередньому звіті спостережна місія повідомила про 55 вибухів в Донецькій області.  

На Луганщині співробітники ОБСЄ не зафіксували жодного порушення.

Також спостерігачі повідомили, що протягом 18 вересня бойовики не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпостах у Старомихайліці, Верхньошироківському, Козацькому та в Петрівському.

Нагадаємо: 

  • 18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню

Теми: ДонбасвійнаООСОБСЄ
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