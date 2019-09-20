На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ

32 перегляди
П'ятниця, 20 вересня 2019, 03:37

За 18 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання порушень режиму припинення вогню, нарахувавши 280 вибухів в Донецькій області.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на звіт Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Деталі: Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Ясинуватої та Горлівки. 

У попередньому звіті спостережна місія повідомила про 55 вибухів в Донецькій області.  

На Луганщині співробітники ОБСЄ не зафіксували жодного порушення.

Також спостерігачі повідомили, що протягом 18 вересня бойовики не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпостах у Старомихайліці, Верхньошироківському, Козацькому та в Петрівському.

Нагадаємо: 

  • 18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас війна ООС ОБСЄ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Під офісом Зеленського протестували проти "формули Штайнмаєра" 19 вересня 2019, 22:50
РосЗМІ опублікували "формулу Штайнмаєра" у російській редакції 19 вересня 2019, 12:28
Штайнмаєр відзначив важливість мирних ініціатив Зеленського – посол 19 вересня 2019, 10:29
Усі новини
Головні новини
На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ
"Слуга народу" передумала давати добро на прослушку нардепів
Аваков показав допит "мінера" мосту. Хоче взяти його на поруки
"Мінер" мосту Метро попросив вибачення у киян
Усі новини
тест

Чи виживете ви у відпустці?

Фото

Неймовірні роботи з ниток та пожовклого листя

психологія

Як почати заощаджувати: 4 поради