На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины — ОБСЕ
Пятница, 20 сентября 2019, 03:37
За 18 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост нарушений режима прекращения огня, насчитав 280 взрывов в Донецкой области.
Источник: "Укринформ"
Детали: Большинство нарушений были неподалеку Светлодарска, Ясиноватой и Горловки.
В предыдущем отчете наблюдательная миссия сообщила о 55 взрывах в Донецкой области.
На Луганщине сотрудники ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения.
Также наблюдатели сообщили, что в течение 18 сентября боевики не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпостах в Старомихайловке, Верхньошироковскому, Козацкому и в Петровском.
Напомним:
- 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.