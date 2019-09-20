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На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины — ОБСЕ

Пятница, 20 сентября 2019, 03:37
На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины — ОБСЕ

За 18 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост нарушений режима прекращения огня, насчитав 280 взрывов в Донецкой области.

Источник: "Укринформ

Детали: Большинство нарушений были неподалеку Светлодарска, Ясиноватой и Горловки.

В предыдущем отчете наблюдательная миссия сообщила о 55 взрывах в Донецкой области.

На Луганщине сотрудники ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения.

Также наблюдатели сообщили, что в течение 18 сентября боевики не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпостах в Старомихайловке, Верхньошироковскому, Козацкому и в Петровском.

Напомним: 

  • 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Темы: ДонбассвойнаООСОБСЕ
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