На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины — ОБСЕ

За 18 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост нарушений режима прекращения огня, насчитав 280 взрывов в Донецкой области.

Источник: "Укринформ"

Детали: Большинство нарушений были неподалеку Светлодарска, Ясиноватой и Горловки.

В предыдущем отчете наблюдательная миссия сообщила о 55 взрывах в Донецкой области.

На Луганщине сотрудники ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения.

Также наблюдатели сообщили, что в течение 18 сентября боевики не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпостах в Старомихайловке, Верхньошироковскому, Козацкому и в Петровском.

Напомним: