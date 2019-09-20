Ситуація на Донбасі: бойовики 13 разів порушили режим тиші

Втрат серед українських військових не було.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці порушували режим тиші поблизу Миколаївки, Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Золотого, Оріхового, Луганського, Травневого та Новолуганського.

Деталі: Обстріли велись із мінометів калібру 82 мм, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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