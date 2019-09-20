Ситуация на Донбассе: боевики 13 раз нарушили режим тишины
Пятница, 20 сентября 2019, 07:20
19 сентября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушали режим тишины вблизи Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Золотого, Орехового, Луганского, Майского и Новолуганского.
Потерь среди украинских военных не было.
Напомним:
- 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.