Ситуация на Донбассе: боевики 13 раз нарушили режим тишины

Потерь среди украинских военных не было.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушали режим тишины вблизи Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Золотого, Орехового, Луганского, Майского и Новолуганского.

Детали: Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

19 сентября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

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