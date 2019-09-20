Разумков відчитав "слуг народу": каже, що його підставили

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 13:09
Liga.net

На засіданні фракції "Слуга народу" зранку 20 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався через провал голосування законопроекту №1009, який дає НАБУ і ДБР право прослуховувати чиновників.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова одного з керівників фракції: "Сварок не було. Діма давав фідбек вчорашнім подіям у Раді. Він злий, тому що вважає, що його підставили"

Деталі: За словами депутатів фракції Зеленського, у четвер зранку "Слуга народу" не мала застережень щодо законопроекту №1009, однак під вечір їх переконали депутати фракції "Європейська солідарність" не голосувати за законопроект.

"Вам у вуха влили порошенки-геращенки дурню. Ви довіряєте чужим фракціям більше, як своїй", – переказують слова Разумкова депутати.

За даними УП, під кінець засідання фракція домовилася, що проводитиме додаткове засідання перед кожним важливим законопроектом, щоб у залі не виникало конфузів.

Що передувало: На засіданні 20 вересня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект, яким скасовуються так звані "правки Лозового", а НАБУ і ДБР отримує  право самостійно здійснювати прослуховування чиновників. Для того, щоб підтримати законопроект у другому читанні та в цілому, забракло голосів. "Каменем спотикання" стали зокрема правки, які стосуються права обшукувати і прослуховувати народних нардепів.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

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Теми: Слуга народу Разумков Дмитро Верховна Рада


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