Разумков отчитал "слуг народа": говорит, что его подставили

На заседании фракции "Слуга народа" утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009, который дает НАБУ и ГБР право прослушивать чиновников.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь одного из руководителей фракции: "Ссор не было. Дима давал фидбэк вчерашним событиям в Раде. Он злой, потому что считает, что его подставили".

Детали: По словам депутатов фракции Зеленского, в четверг утром у "Слуги народа" не было замечаний по законопроекту №1009, однако под вечер их убедили депутаты фракции "Европейская солидарность" не голосовать за законопроект.

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", – пересказывают слова Разумкова депутаты.

По данным УП, под конец заседания фракция договорилась, что будет проводить дополнительное заседание перед каждым важным законопроектом, чтобы в зале не возникало конфузов.

Что предшествовало: На заседании 20 сентября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

Для того, чтобы поддержать законопроект во втором чтении и в целом, не хватило голосов. "Камнем преткновения" стали частности правки, касающиеся права обыскивать и прослушивать народных нардепов.