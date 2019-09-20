Суд відпустив ймовірних організаторів гучних убивств
Києво-Святошинський райсуд відпустив 2 ймовірних організаторів і 4 підозрюваних у замовних убивствах директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного та начальника відділу реклами столичного метрополітену.
Джерело: речник прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська, суддя Києво-Святошинського райсуду Максим Медведський у коментарі УП.
Пряма мова Гайовської: "Учора двоє судів Києво-Святошинського суду розглядали клопотання прокуратури про обрання 7 підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави. Натомість суд організаторів створення злочинної організації взагалі відпустив без визначення будь-якого запобіжного заходу. Їх просто відпустили".
"Одному підозрюваному суддя все ж таки обрав тримання під вартою, а ще чотирьом – у вигляді просто домашнього арешту. Для нас дивна позиція суду".
Деталі: Гайовска відзначила, що аргументація суду їй невідома.
Прокуратура ці рішення оскаржуватиме, оскільки мова йде про людей, які підозрюються у замовних убивствах (і вже доведена їх причетність до двох убивств та перевіряється причетність до інших злочинів), і які можуть ухилятися від слідства, переховуватися, тиснути на свідків тощо.
Суддя Максим Медведський, який відпустив двох організаторів вбивства – Редькіна і Липського – пояснив, що прийняв таке рішення тому, що прокурор не надав переконливих доказів причетності цих осіб до злочину.
Він нагадав, що відповідно до ст. 194 КПК, обов’язковою передумовою застосування будь-якого запобіжного заходу є підтвердження обвинувачення і обґрунтованості підозри. Також, за відповідними рішеннями ЄСПЛ, аргументи прокурора мають бути переконливими для стороннього спостерігача.
Пряма мова судді: "Так от підставою у незадоволенні клопотань прокурора є те, що надані стороною обвинувачення у сукупності докази стосовно Редькіна і Липського не підтверджують обґрунтованість підозри. Тих доказів, які були надані, недостатньо".
"Я виносив рішення щодо трьох підозрюваних. У третьому випадку прокурор надав переконливі докази – там було рішення у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб".
Що було раніше: 17 вересня правоохоронці повідомили, що затримали 7 підозрюваних у вбивстві директора українського представництва відомої німецької компанії Сaparol, яке було скоєне ще у 2016 році. 18 вересня у МВС додали, що затримані члени банди вчинили принаймні два гучних замовних убивства: топменеджера компанії Caparol і начвідділу реклами управління оренди і реклами КП "Київський метрополітен".
Передісторія:
- У вересні 2016 року на Київщині, в селі Крушинка Васильківського району вбили директора українського представництва компанії Caparol. Потерпілому напередодні неодноразово погрожували. Навіть на ранковій пробіжці він був із травматичним пістолетом, але це не допомогло. Його розстріляли вранці із вогнепальної зброї.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за даними слідства, це вбивство було пов'язане з професійною діяльністю. Під час вчинення цього злочину використовувалося кілька підставних автомобілів і рідкісна зброя моделі Браунінг.
- У січні 2019 року у Києво-Святошинському районі трьома ударами ножем у спину вбили начальника відділу реклами Київського метрополітену.
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