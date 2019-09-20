Суд відпустив ймовірних організаторів гучних убивств

Києво-Святошинський райсуд відпустив 2 ймовірних організаторів і 4 підозрюваних у замовних убивствах директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного та начальника відділу реклами столичного метрополітену.

Джерело: речник прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська, суддя Києво-Святошинського райсуду Максим Медведський у коментарі УП.

Пряма мова Гайовської: "Учора двоє судів Києво-Святошинського суду розглядали клопотання прокуратури про обрання 7 підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави. Натомість суд організаторів створення злочинної організації взагалі відпустив без визначення будь-якого запобіжного заходу. Їх просто відпустили".

"Одному підозрюваному суддя все ж таки обрав тримання під вартою, а ще чотирьом – у вигляді просто домашнього арешту. Для нас дивна позиція суду".

Деталі: Гайовска відзначила, що аргументація суду їй невідома.

Прокуратура ці рішення оскаржуватиме, оскільки мова йде про людей, які підозрюються у замовних убивствах (і вже доведена їх причетність до двох убивств та перевіряється причетність до інших злочинів), і які можуть ухилятися від слідства, переховуватися, тиснути на свідків тощо.

Суддя Максим Медведський, який відпустив двох організаторів вбивства – Редькіна і Липського – пояснив, що прийняв таке рішення тому, що прокурор не надав переконливих доказів причетності цих осіб до злочину.

Він нагадав, що відповідно до ст. 194 КПК, обов’язковою передумовою застосування будь-якого запобіжного заходу є підтвердження обвинувачення і обґрунтованості підозри. Також, за відповідними рішеннями ЄСПЛ, аргументи прокурора мають бути переконливими для стороннього спостерігача.

Пряма мова судді: "Так от підставою у незадоволенні клопотань прокурора є те, що надані стороною обвинувачення у сукупності докази стосовно Редькіна і Липського не підтверджують обґрунтованість підозри. Тих доказів, які були надані, недостатньо".

"Я виносив рішення щодо трьох підозрюваних. У третьому випадку прокурор надав переконливі докази – там було рішення у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб".

Що було раніше: 17 вересня правоохоронці повідомили, що затримали 7 підозрюваних у вбивстві директора українського представництва відомої німецької компанії Сaparol, яке було скоєне ще у 2016 році. 18 вересня у МВС додали, що затримані члени банди вчинили принаймні два гучних замовних убивства: топменеджера компанії Caparol і начвідділу реклами управління оренди і реклами КП "Київський метрополітен".

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