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Суд отпустил предполагаемых организаторов громких убийств

Пятница, 20 сентября 2019, 13:22
Суд отпустил предполагаемых организаторов громких убийств

Киево-Святошинский райсуд отпустил 2 предполагаемых организаторов и 4 подозреваемых в заказных убийствах директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы столичного метрополитена.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, судья Киево-Святошинского райсуда Максим Медведский в комментарии УП.

Прямая речь Гайовской: "Вчера двое судей Киево-Святошинского суда рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании 7 подозреваемым меры пресечения. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога. Вместо этого суд организаторов создания преступной организации вообще отпустил без определения какой-либо меры пресечения. Их просто отпустили".

"Одному подозреваемому судья все же избрал содержание под стражей, а еще четырем – в виде просто домашнего ареста. Для нас странна позиция суда".

Детали: Гайовская отметила, что аргументация суда ей неизвестна.

Прокуратура эти решения будет обжаловать, поскольку речь идет о людях, которые подозреваются в заказных убийствах (и уже доказана их причастность к двум убийствам и проверяется причастность к другим преступлениям), и которые могут уклоняться от следствия, скрываться, давить на свидетелей и тому подобное.

Судья Максим Медведский, который отпустил двух организаторов убийства – Редькина и Липского – пояснил, что принял такое решение потому, что прокурор не предоставил убедительных доказательств причастности этих лиц к преступлению.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 194 УПК, обязательным условием применения любой меры пресечения является подтверждение обвинения и обоснованности подозрения. Также, согласно соответствующим решениям ЕСПЧ, аргументы прокурора должны быть убедительными для стороннего наблюдателя.

Прямая речь судьи: "Так вот основанием в неудовлетворении ходатайств прокурора является то, что предоставленные стороной обвинения в совокупности доказательства в отношении Редькина и Липского не подтверждают обоснованность подозрения. Тех доказательств, которые были предоставлены, недостаточно".

"Я выносил решение относительно трех подозреваемых. В третьем случае прокурор предоставил убедительные доказательства – там было решение в виде содержания под стражей на срок 60 суток".

Что было раньше: 17 сентября правоохранители заявили, что задержали 7 подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году. 18 сентября в МВД добавили, что задержанные члены банды совершили по крайней мере два громких заказных убийства: топменеджера компании Caparol и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

Предыстория:

  • В сентябре 2016 года на Киевщине, в селе Крушинка Васильковского района убили директора украинского представительства компании Caparol. Пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом, но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по данным следствия, это убийство было связано с профессиональной деятельностью. При его совершении использовалось несколько подставных автомобилей и редкое оружие модели Браунинг.
  • В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе тремя ударами ножом в спину убили начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Ирина Балачук, УП
Темы: прокуратурасудубийство
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