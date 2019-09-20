"Боти" у мережі "відбілювали" люстрованого заступника Баканова – ЗМІ
Київська "ботоферма", на якій під прикриттям працював журналіст, писала проплачені коментарі на підтримку люстрованого генерала Служби безпеки України Анатолія Калюжняка.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: "Ботофермі" дали вказівку залишати коментарі під новинами та дописами про Калюжняка.
Акцентувати треба було на професійності й досвідченості генерал-майора. Зокрема, коментарі залишав бот Любомир Кукуруза.
Журналісти зазначають, що чиновника "відбілювали" після публікації про його сумнівні статки.
Що було раніше: "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про київську "ботоферму", на якій півтора місяці працював журналіст агенції.
За його даними, працівники "ботоферми" напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка та його партії "Громадянська позиція", а також співака Святослава Вакарчука й партії "Голос".
Передісторія:
- 28 червня стало відомо, що заступником керівника СБУ Івана Баканова призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка.
- Він за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під дію закону про люстрацію.
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