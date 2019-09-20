"Боти" у мережі "відбілювали" люстрованого заступника Баканова – ЗМІ

Київська "ботоферма", на якій під прикриттям працював журналіст, писала проплачені коментарі на підтримку люстрованого генерала Служби безпеки України Анатолія Калюжняка.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: "Ботофермі" дали вказівку залишати коментарі під новинами та дописами про Калюжняка.

Акцентувати треба було на професійності й досвідченості генерал-майора. Зокрема, коментарі залишав бот Любомир Кукуруза.

Журналісти зазначають, що чиновника "відбілювали" після публікації про його сумнівні статки.

Що було раніше: "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про київську "ботоферму", на якій півтора місяці працював журналіст агенції.

За його даними, працівники "ботоферми" напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка та його партії "Громадянська позиція", а також співака Святослава Вакарчука й партії "Голос".

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