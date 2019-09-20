"Боти" у мережі "відбілювали" люстрованого заступника Баканова – ЗМІ

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:13

Київська "ботоферма", на якій під прикриттям працював журналіст, писала проплачені коментарі на підтримку люстрованого генерала Служби безпеки України Анатолія Калюжняка.

Джерело: "Слідство.Інфо" 

Деталі: "Ботофермі" дали вказівку залишати коментарі під новинами та дописами про Калюжняка.

Акцентувати треба було на професійності й досвідченості генерал-майора. Зокрема, коментарі залишав бот Любомир Кукуруза. 

 

Журналісти зазначають, що чиновника "відбілювали" після публікації про його сумнівні статки.

Що було раніше: "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про київську "ботоферму", на якій півтора місяці працював журналіст агенції.

За його даними, працівники "ботоферми" напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка та його партії "Громадянська позиція", а також співака Святослава Вакарчука й партії "Голос".

Передісторія:

  • 28 червня стало відомо, що заступником керівника СБУ Івана Баканова призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка.
  • Він за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під дію закону про люстрацію. 

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Теми: СБУ інтернет


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