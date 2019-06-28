Заступником Баканова став люстрований СБУшник часів Януковича - ЗМІ

Заступником Івана Баканова, який наразі є т.в.о. глави СБУ, призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під дію закону про люстрацію.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

За даними ЗМІ, про призначення Калюжняка не повідомляється на офіційному сайті СБУ, "однак речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам".

За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".

Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав протягом 2010-2013 рр., генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився та працював помічником народного депутата.

Як заявляє екс-глава департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко, Калюжняк не може займати державні посади, адже підпадає під закон "Про очищення влади".

За даними "Слідства.Інфо", у Калюжняка є лише гараж на Хмельниччині, при цьому його рідні володіють трьома квартирами та двома паркомісцями у престижному житловому комплексі на Печерську у Києві. На порталах нерухомості зазначається, що цей будинок має власний охоронюваний двір, дворівневий підземний паркінг та гостьову стоянку.

Сам Калюжняк, ймовірно, мешкає в об’єднаних з двох квартир апартаментах, які оформлені на його дружину. Розмір житла у держреєстрі нерухомості не вказано.

Донька Калюжняка - 25-річна Ольга - також має двокімнатну квартиру у цьому житловому комплексі.

Також у власності родини Калюжняка є будинок у передмісті Хмельницького на території відносно нового котеджного містечка.

Родина Калюжняка має також кілька елітних позашляховиків: на генерал-майора записана остання модель AUDI Q8, донька має Range Rover 2018 року випуску.

"Офіційних джерел доходів у родини генерал-майора, які б дозволили провадити такий спосіб життя, журналісти не знайшли. У біографії Калюжняка йдеться, що він усе життя будував кар’єру в СБУ, а у 2014 році після звільнення зі служби пішов працювати помічником нардепа Владислава Бухарєва, який нещодавно очолив Службу зовнішньої розвідки України", - повідомляє "Слідство.Інфо".

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