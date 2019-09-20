"Боты" в сети "отбеливает" люстрированного зама Баканова – СМИ

Киевская "ботоферма", на которой под прикрытием работал журналист, писала проплаченные комментарии в поддержку люстрованого генерала Службы безопасности Украины Анатолия Калюжняка.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: "Ботоферме" дали указание оставлять комментарии под новостями и сообщениями о Калюжняка.

Акцентировать надо было на профессионализму и опытности генерал-майора. В частности, комментарии оставлял бот Любомир Кукуруза.

Журналисты отмечают, что чиновника "отбеливали" после публикации о его сомнительных доходах.

Что было раньше: "Слидство.Инфо" обнародовало расследование о киевской "ботоферме", на которой полтора месяца работал журналист агенции.

По его данным, работники "ботофермы" накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также певца Святослава Вакарчука и партии "Голос".

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