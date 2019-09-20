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"Боты" в сети "отбеливает" люстрированного зама Баканова – СМИ

Пятница, 20 сентября 2019, 17:13

Киевская "ботоферма", на которой под прикрытием работал журналист, писала проплаченные комментарии в поддержку люстрованого генерала Службы безопасности Украины Анатолия Калюжняка.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: "Ботоферме" дали указание оставлять комментарии под новостями и сообщениями о Калюжняка.

Акцентировать надо было на профессионализму и опытности генерал-майора. В частности, комментарии оставлял бот Любомир Кукуруза.

 

Журналисты отмечают, что чиновника "отбеливали" после публикации о его сомнительных доходах.

Что было раньше: "Слидство.Инфо" обнародовало расследование о киевской "ботоферме", на которой полтора месяца работал журналист агенции.

По его данным, работники "ботофермы" накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также певца Святослава Вакарчука и партии "Голос".

Предыстория:

  • 28 июня стало известно, что заместителем руководителя СБУ Ивана Баканова назначили генерал-майора Анатолия Калюжняка.
  • Он во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под действие закона о люстрации.

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Темы: СБУинтернет
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