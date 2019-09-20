Рада разрешила Зеленскому планировать оборону страны в случае вооруженной агрессии

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Пятница, 20 сентября 2019, 17:23

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

За соответствующий проект закона проголосовали 286 народных депутатов.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

В законопроекте №1011 отмечается, что "план обороны Украины – совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае "состояния войны".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада президент Зеленский Минобороны


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