Рада разрешила Зеленскому планировать оборону страны в случае вооруженной агрессии
Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
За соответствующий проект закона проголосовали 286 народных депутатов.
Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.
В законопроекте №1011 отмечается, что "план обороны Украины – совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".
Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае "состояния войны".
Напомним:
- На востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженный конфилкт, спонсируемый Россией. В 2014 году Россия аннексировала Крым.
- Осенью 2018 года в районе Керченского пролива российская ФСБ задержала три украинских судна и 24 моряков.
- В связи с этим, президент вводил в 10 областях страны военное положение.
- 7 сентября 2019 года 24 моряков и еще 11 украинских политзаключенных удалось освободить из плена РФ. России также передали находящихся в Украине.
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