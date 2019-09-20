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Вакарчук про концерт у Мінську: нардеп може займатися творчістю

П'ятниця, 20 вересня 2019, 22:36

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 20 вересня виступив з "Океаном Ельзи" на концерті в Мінську, але не вважає свій виступ таким, що суперечить його роботі народним депутатом Верховної Ради.

Джерело: Святослав Вакарчук у коментарі "Радіо Свободі

Пряма мова Вакарчука: "Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю

...Я не отримую гонорарів, і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат.

Деталі: За словами співака, про концерт у Мінську він домовився до виборів.

Водночас, пообіцяв, що "мінімально відлучатиметься від роботи і українці це побачать".

Цьому передувала обіцянка Вакарчука перед парламентськими виборами, що він продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.

16 травня співак-майбутній нардеп пояснив: "Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою".

Знати більше: Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукВерховна Рада
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