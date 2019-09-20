Вакарчук о концерте в Минске: нардеп может заниматься творчеством

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Пятница, 20 сентября 2019, 22:36

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 20 сентября выступил с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске, однако не считает свое выступление противоречащим его работе народным депутатом Верховной Рады.

Источник: Святослав Вакарчук в комментарии "Радио Свободе"

Прямая речь Вакарчука: "Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью...

...Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат.

Детали: По словам певца, о концерте в Минске он договорился до выборов.

В то же время, пообещал, что "будет минимально отлучаться от работы и украинцы это увидят".

Этому предшествовало обещание Вакарчука перед парламентскими выборами, что он продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

16 мая певец-будущий нардеп объяснил: "Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность - один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа - при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой.

Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой".

Знать больше: Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы

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Темы: Вакарчук Верховная Рада


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