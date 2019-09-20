Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук о концерте в Минске: нардеп может заниматься творчеством

Пятница, 20 сентября 2019, 22:36

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 20 сентября выступил с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске, однако не считает свое выступление противоречащим его работе народным депутатом Верховной Рады.

Источник: Святослав Вакарчук в комментарии "Радио Свободе"

Прямая речь Вакарчука: "Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью...

...Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат.

Детали: По словам певца, о концерте в Минске он договорился до выборов.

В то же время, пообещал, что "будет минимально отлучаться от работы и украинцы это увидят".

Этому предшествовало обещание Вакарчука перед парламентскими выборами, что он продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

16 мая певец-будущий нардеп объяснил: "Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность - один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа - при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой.

Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой".

Знать больше: Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы

Темы: ВакарчукВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: