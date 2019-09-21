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Трамп схвалив відправку американських військ на Близький Схід

Субота, 21 вересня 2019, 06:27
Трамп схвалив відправку американських військ на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп схвалив відправку американських військ для уреплення безпеки Саудівської Аравії.

Джерело: Голос Америки.

Пентагон повідомив, що мова йде про перекидання обмеженої кількості військ, які будуть вирішувати, в першу чергу, оборонні завдання. Генерал Джозеф Данфорд, глава Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що чисельність контингенту не досягне тисяч осіб.

Рішення про відправку військ прийнято після атаки на об'єкти саудівської нафтової інфраструктури, винними в яких США вважають Іран.

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.





Теми: ТрампСаудівська АравіяарміяСША
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