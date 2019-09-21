Трамп одобрил отправку американских войск на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для укрепления безопасности Саудовской Аравии.

Источник: Голос Америки.

Пентагон сообщил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи. Генерал Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что численность контингента не достигнет тысяч.

Решение об отправке войск принято после атаки на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, виновными в которых США считают Иран.

Напомним: