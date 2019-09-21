Трамп одобрил отправку американских войск на Ближний Восток
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Суббота, 21 сентября 2019, 06:27
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для укрепления безопасности Саудовской Аравии.
Источник: Голос Америки.
Пентагон сообщил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи. Генерал Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что численность контингента не достигнет тысяч.
Решение об отправке войск принято после атаки на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, виновными в которых США считают Иран.
Напомним:
- В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
- Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
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