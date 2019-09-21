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Трамп наполягає, що не порушував закон під час розмови з Зеленським

Субота, 21 вересня 2019, 15:55

Президент США Дональд Трамп заперечив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Фейкові ЗМІ і їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США", - написав Трамп.

"Тому вони сфабрикували історію про мене і зовсім прекрасну і рутинну бесіду, яку я провів із новим Президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, було повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!", - додав він.

Передісторія:

  • У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
  • Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Теми: ТрампСША
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