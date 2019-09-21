Трамп наполягає, що не порушував закон під час розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

"Фейкові ЗМІ і їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США", - написав Трамп.

"Тому вони сфабрикували історію про мене і зовсім прекрасну і рутинну бесіду, яку я провів із новим Президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, було повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!", - додав він.

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