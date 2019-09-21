Трамп наполягає, що не порушував закон під час розмови з Зеленським
Президент США Дональд Трамп заперечив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.
....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019
"Фейкові ЗМІ і їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США", - написав Трамп.
"Тому вони сфабрикували історію про мене і зовсім прекрасну і рутинну бесіду, яку я провів із новим Президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, було повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!", - додав він.
Передісторія:
- У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
- Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
- Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
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