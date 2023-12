Трамп настаивает, что не нарушал закон во время переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отрицает, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!