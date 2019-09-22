Порошенко: відношення до "Роттердам+" не маю
Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував.
Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня
Деталі: Зі слів екс-президента, формула "Роттердам+" не є предметом домовленостей з Ахметовим в обмін на лояльність телеканалів олігарха до Порошенка.
За його словами, раніше ціна на газ встановлювалась ручним управлінням, а будь-яка формула краще, чим непрозоре визначення ціни.
Порошенко додав, що якби те, що говорять про "Роттердам+" було правдою, то ціна б на електроенергію знизились після скасування формули.
Пряма мова: "Ніякого відношення я до цієї формули я не маю. Ніколи її в очі не бачив, до того, як вона була запроваджена і презентована ринку, до того як вона почала публічно обговорюватись.
До цього, взагалі не існувало формули і ціна встановлювалась ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще за ручне непрозоре визначення ціни.
І отже зараз, що ми бачимо: скасований Роттердам, і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 чи 15 відсотків, ціна мала впасти. Після скасування "Роттердаму" ціна виросла."
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Передісторія:
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
- 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.