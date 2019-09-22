Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: відношення до "Роттердам+" не маю

Неділя, 22 вересня 2019, 03:31
Порошенко: відношення до Роттердам+ не маю

Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував. 

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня

Деталі: Зі слів екс-президента, формула "Роттердам+" не є предметом домовленостей з Ахметовим в обмін на лояльність телеканалів олігарха до Порошенка. 

За його словами, раніше ціна на газ встановлювалась ручним управлінням, а будь-яка формула краще, чим непрозоре визначення ціни. 

Порошенко додав, що якби те, що говорять про "Роттердам+" було правдою, то ціна б на електроенергію знизились після скасування формули. 

Пряма мова: "Ніякого відношення я до цієї формули я не маю. Ніколи її в очі не бачив, до того, як вона була запроваджена і презентована ринку, до того як вона почала публічно обговорюватись.

До цього, взагалі не існувало формули і ціна встановлювалась ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще за ручне непрозоре визначення ціни. 

І отже зараз, що ми бачимо: скасований Роттердам, і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 чи 15 відсотків, ціна мала впасти. Після скасування "Роттердаму" ціна виросла."

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія

  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. 
  • 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. 
  • За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
  • Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
  • НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоАхметовДТЕКенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: