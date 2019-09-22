Порошенко: відношення до "Роттердам+" не маю

Колишній президент Петро Порошенко каже, що не причетний до формули "Роттердам+" та не обговорював її запровадження з олігархом Рінатом Ахметовим, доходи з якої він отримував.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня

Деталі: Зі слів екс-президента, формула "Роттердам+" не є предметом домовленостей з Ахметовим в обмін на лояльність телеканалів олігарха до Порошенка.

За його словами, раніше ціна на газ встановлювалась ручним управлінням, а будь-яка формула краще, чим непрозоре визначення ціни.

Порошенко додав, що якби те, що говорять про "Роттердам+" було правдою, то ціна б на електроенергію знизились після скасування формули.

Пряма мова: "Ніякого відношення я до цієї формули я не маю. Ніколи її в очі не бачив, до того, як вона була запроваджена і презентована ринку, до того як вона почала публічно обговорюватись.

До цього, взагалі не існувало формули і ціна встановлювалась ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще за ручне непрозоре визначення ціни.

І отже зараз, що ми бачимо: скасований Роттердам, і виявляється, якби ціна була завищена і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 чи 15 відсотків, ціна мала впасти. Після скасування "Роттердаму" ціна виросла."

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